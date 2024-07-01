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Астана и Алматы готовятся к дождям с грозами

Астана и Алматы готовятся к дождям с грозами, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 15:20 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали о прогнозе погоды на 2, 3 и 4 июля в Астане, Алматы и Шымкенте. Если жителям столицы и Алматы нужно переждать непогоду, то в Шымкенте все без изменений и осадков, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 2 июля: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Днем порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 22-24 тепла.
  • 3 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Температура воздуха ночью 12-14, днем 20-22 тепла.
  • 4 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 23-25 тепла.

Алматы

  • 2 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра могут достигнуть 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 23-25 тепла.
  • 3 июля: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-17, днем 26-28 тепла.
  • 4 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 17-19, днем 28-30 тепла.

Шымкент

  • 2 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 14-16, днем 29-31 тепла.
  • 3 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 31-33 тепла.
  • 4 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18-20, днем 34-36 тепла.

Ранее специалисты сообщали, что в ближайшие дни на большую часть территории Казахстана будет влиять обширный циклон, который принесет обильные дожди с грозами, ожидается выпадение града и шквалистый ветер. Подробнее с прогнозом по стране на начало июля можно ознакомиться по ссылке.

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