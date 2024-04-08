Сильные дожди накроют Казахстан

Синоптики поделились прогнозом погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 9 по 11 апреля 2024 года. Из него следует, что республику накроют сильные дожди, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", большая часть территории республики все еще будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем ночью пройдут осадки (преимущественно дождь), днем – дождь.

"Сильный дождь прогнозируется 9 апреля на юге и юго-востоке страны, сильные осадки 9-11 апреля – на востоке, 11 апреля – в центре Казахстана, также усилится ветер, в южных регионах ожидаются грозы, град и шквалистый ветер", – рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, температура воздуха днем составит:

на севере страны 0+8°С;

на северо-западе, востоке и в центре +5+15°С;

на западе и юге +15+23°С.

"По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман". РГП "Казгидромет"

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, в каких регионах республики продолжится подъем уровня воды в реках. Подробности здесь.