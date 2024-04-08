Сильные дожди накроют Казахстан
Фото: unsplash
Синоптики поделились прогнозом погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 9 по 11 апреля 2024 года. Из него следует, что республику накроют сильные дожди, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", большая часть территории республики все еще будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем ночью пройдут осадки (преимущественно дождь), днем – дождь.
"Сильный дождь прогнозируется 9 апреля на юге и юго-востоке страны, сильные осадки 9-11 апреля – на востоке, 11 апреля – в центре Казахстана, также усилится ветер, в южных регионах ожидаются грозы, град и шквалистый ветер", – рассказали синоптики.
Согласно прогнозу, температура воздуха днем составит:
- на севере страны 0+8°С;
- на северо-западе, востоке и в центре +5+15°С;
- на западе и юге +15+23°С.
"По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман".РГП "Казгидромет"
Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, в каких регионах республики продолжится подъем уровня воды в реках. Подробности здесь.
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