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Паводки в Казахстане: как будут выплачивать зарплату учителям в затопленных регионах

Паводки в Казахстане: как будут выплачивать зарплату учителям в затопленных регионах, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 15:59 Фото: Zakon.kz
Смогут ли педагоги, находящиеся в затопленных районах, получить полную заработную плату за период действия ЧС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила официальный представитель Министерства просвещения Мереке Амангелдіқызы, порядка 20 тыс. работников образования участвуют в противопаводковых мероприятиях в качестве волонтеров, в том числе более 10 тыс. в пунктах эвакуации.

"В соответствии с отраслевым соглашением, исчисление заработной платы работников образования в период действия ЧС производится в размерах, установленных до введения ЧС. Помимо этого, прорабатывается вопрос поддержки педагогов. В регионах, где объявлена чрезвычайная ситуация, даты прохождения аттестации педагогов будут перенесены на более поздние сроки", – объяснила Мереке Амангелдіқызы.

По ее словам, на сегодняшний день около 3 тыс. детей находятся в пунктах временного размещения. Для них организована работа психологических служб, также все дети обеспечены необходимыми школьными принадлежностями и техническими средствами для дистанционного обучения.

"В общежитиях инновационных школ-лицеев республиканского значения будет организовано размещение детей с организацией учебного процесса. Дополнительно 28 организаций образования Мангистауской области принимают эвакуированных жителей из города Кульсары Атырауской области. Всего в регионах, где наблюдается паводковая ситуация, 127 объектов образования определены пунктами временного размещения жителей", – добавила Мереке Амангелдіқызы.

8 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева и поручил ему в срочном порядке обеспечить восстановление жилья, разрушенного из-за стихийного бедствия.

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