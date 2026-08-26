#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
458.48
534.68
5.43
Общество

Токаев высказался о статусе учителей и их зарплатах

выступление президента, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 14:20 Фото: aqorda
26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции президент Казахстана рассказал об удовлетворенности педагогов своей заработной платой, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил о принятии специального закона "О статусе педагога".

"В этом году в данный закон были внесены дополнения, предусматривающие дополнительные правовые и социальные гарантии работникам образования. 5 октября официально закреплен как профессиональный праздник учителей. В перечень государственных наград включено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" ("Заслуженный учитель Казахстана"). Лица, отмеченные этой высокой наградой, получают крупную денежную выплату. Уже порядка 100 учителей стали обладателями этого звания", – рассказал Касым-Жомарт Токаев.

И другие достойные педагоги, по его словам, получат это почетное звание и не останутся без внимания со стороны государства.

"За последние три года высшей государственной награды – звания "Қазақстанның Еңбек Ері"– были удостоены три педагога. Безусловно, это знак глубочайшего уважения государства к учительскому труду", – отметил глава государства.

Он отметил, что согласно данным исследования TALIS-2024, Казахстан занимает 2-е место по показателю укрепления авторитета преподавателей.

"Кроме того, по уровню удовлетворенности педагогов своей заработной платой наша страна входит в первую пятерку государств мира. В частности, 95 процентов работников образования подтвердили, что довольны своей профессией, а 80 процентов заявили, что в случае возможности выбора снова стали бы учителями. Искренне благодарю всех вас!" – обратился Токаев.

Во время выступления он также рассказал, сколько школ построено в Казахстане за последние пять лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки
14:29, Сегодня
Токаев поручил избавить педагогов от бумажной волокиты и бесполезных проверок
президент РК Касым-Жомарт Токаев
14:19, Сегодня
О десятикратном росте числа призеров олимпиад из сельских школ заявил Касым-Жомарт Токаев
президент РК Касым-Жомарт Токаев
13:59, Сегодня
Токаев выступил на Августовской конференции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кайрат набрал три очка после первого тура
15:13, Сегодня
Юношеский "Кайрат" разгромил "Вулверхэмптон" на престижном турнире в Пекине
Sports Mole спрогнозировал поражение &quot;Кайрата&quot; в матче с &quot;Андерлехтом&quot; в ЛЧ
14:50, Сегодня
Sports Mole спрогнозировал поражение "Кайрата" в матче с "Андерлехтом" в ЛЧ
Жибек Кулабаева в матче за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
14:31, Сегодня
Жибек Куламбаева проиграла на старте турнира World Tennis в Сербии
Рыбакиной рекомендовали поберечь ногу
14:22, Сегодня
Елене Рыбакиной посоветовали отказаться от участия в US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: