Токаев высказался о статусе учителей и их зарплатах

26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции президент Казахстана рассказал об удовлетворенности педагогов своей заработной платой, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил о принятии специального закона "О статусе педагога".



"В этом году в данный закон были внесены дополнения, предусматривающие дополнительные правовые и социальные гарантии работникам образования. 5 октября официально закреплен как профессиональный праздник учителей. В перечень государственных наград включено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" ("Заслуженный учитель Казахстана"). Лица, отмеченные этой высокой наградой, получают крупную денежную выплату. Уже порядка 100 учителей стали обладателями этого звания", – рассказал Касым-Жомарт Токаев.

И другие достойные педагоги, по его словам, получат это почетное звание и не останутся без внимания со стороны государства.

"За последние три года высшей государственной награды – звания "Қазақстанның Еңбек Ері"– были удостоены три педагога. Безусловно, это знак глубочайшего уважения государства к учительскому труду", – отметил глава государства.

Он отметил, что согласно данным исследования TALIS-2024, Казахстан занимает 2-е место по показателю укрепления авторитета преподавателей.

"Кроме того, по уровню удовлетворенности педагогов своей заработной платой наша страна входит в первую пятерку государств мира. В частности, 95 процентов работников образования подтвердили, что довольны своей профессией, а 80 процентов заявили, что в случае возможности выбора снова стали бы учителями. Искренне благодарю всех вас!" – обратился Токаев.

Во время выступления он также рассказал, сколько школ построено в Казахстане за последние пять лет.