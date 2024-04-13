Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

О качестве воды в условиях паводков рассказали в Минздраве

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 08:53 Фото: пресс-служба МЗ РК
13 апреля в Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали о качестве воды в условиях паводков, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, специалистами территориальных органов санитарно-эпидемиологического контроля проводится мониторинг качества воды, подаваемой населению в пострадавших от паводков регионах. Так, в ходе мониторинга отобраны пробы на санитарно-химические, микробиологические анализы из централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 08:53

Фото: пресс-служба МЗ РК

К примеру, с начала паводков из централизованных и нецентрализованных источников питьевого водоснабжения отобрано более шести тысяч проб питьевой воды. В целом, показатель по несоответствующим пробам не превышает среднереспубликанский годовой показатель по итогам 2022-2023 годов.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 08:53

Фото: пресс-служба МЗ РК

"По несоответствующим пробам местные исполнительные органы и водохозяйственные организации информируются для принятия управленческих мер по недопущению подачи небезопасной питьевой воды, проведения промывки и дезинфекции водопроводных сетей и сооружений с контрольным отбором проб питьевой воды".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Накануне аким Петропавловска Серик Мухамедиев извинился перед горожанами за предоставленные неудобства в связи с отключением питьевой воды и рассказал о работе коммунальных служб в этом направлении.

Читайте также

Казахстан
Алматинские спасатели прибыли в Северо-Казахстанскую область
штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана
В МСХ озвучили результаты проверок затопленных захоронений с сибирской язвой
В Минсельхозе озвучили результаты проверок затопленных захоронений с сибирской язвой
Алия Абди
Казахстан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане
Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане
В Костанайской области нашли плюсы от рекордного паводка
В Костанайской области нашли плюсы от рекордного паводка
паводки в Казахстане: еще в трех регионах возможны подтопления
Предупреждение от синоптиков: еще в трех регионах возможны подтопления
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: