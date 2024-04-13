О качестве воды в условиях паводков рассказали в Минздраве

13 апреля в Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали о качестве воды в условиях паводков, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, специалистами территориальных органов санитарно-эпидемиологического контроля проводится мониторинг качества воды, подаваемой населению в пострадавших от паводков регионах. Так, в ходе мониторинга отобраны пробы на санитарно-химические, микробиологические анализы из централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.

Фото: пресс-служба МЗ РК

К примеру, с начала паводков из централизованных и нецентрализованных источников питьевого водоснабжения отобрано более шести тысяч проб питьевой воды. В целом, показатель по несоответствующим пробам не превышает среднереспубликанский годовой показатель по итогам 2022-2023 годов.

Фото: пресс-служба МЗ РК

"По несоответствующим пробам местные исполнительные органы и водохозяйственные организации информируются для принятия управленческих мер по недопущению подачи небезопасной питьевой воды, проведения промывки и дезинфекции водопроводных сетей и сооружений с контрольным отбором проб питьевой воды". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Накануне аким Петропавловска Серик Мухамедиев извинился перед горожанами за предоставленные неудобства в связи с отключением питьевой воды и рассказал о работе коммунальных служб в этом направлении.