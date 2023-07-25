Трех девушек на надувном матрасе унесло в Каспийское море

В Мангистауской области спасатели ищут трех девушек, которых унесло в Каспийское море на надувном матрасе, сообщает Zakon.kz.

"В 51 км от Актау, силами ДЧС, ПС КНБ, ДП проводятся поиски трех девушек, которых унесло на надувном матрасе в открытое море. Для поисковых работ привлечен вертолет "Казавиаспас", – рассказали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Обновлено в 10:53

Как рассказали lada.kz в ДЧС Мангистауской области, трех девушек спасли члены экипажа судна Сункар ТОО "Казмортрансфлот".

"Девушек унесло от берега на расстояние 22 км. Их состояние оценивается как стабильное – им была оказана медицинская помощь". Пресс-служба ДЧС Мангистауской области

Как отмечается, областной департамент по ЧС заранее направил SMS-оповещения о предстоящем усилении ветра и недопущении купания в неустановленных для купания местах.

Жителей и гостей области в ДЧС Мангистауской области призвали "соблюдать правила безопасности на воде".

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Подобный инцидент произошел рядом с микрорайоном 4 "а" города Актау на минувших выходных. 22 июля 2023 года двух парней, решивших покататься на досках по волнам Каспия, унесло течением в море. Оперативно отреагировавшие спасатели нашли подростков 2006 и 2007 годов рождения, которых унесло течением на 1,5 км в море. В медицинской помощи огни не нуждались.