Жителей Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей попросили соблюдать меры безопасности
В Курчумском районе ВКО в ходе учения планируется отработать вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении. В этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.
"Просим жителей Курчумского района с пониманием отнестись к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных госорганов".Восточно-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом
В Жамбылской области антитеррористические учения пройдут в двух районах – Байзакском (10 апреля) и Жамбылском (11 апреля). Цель – отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных государственных органов по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма.
"В связи с проводимыми мероприятиями предусмотрены меры ограничения движения на отдельных улицах населенных пунктов. Просим отнестись с пониманием к временным ограничениям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложных сведений".Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом
С 29 по 30 марта 2024 года в Астане Комитет национальной безопасности РК провел антитеррористические учения на объектах массового скопления людей. Подробности по ссылке.