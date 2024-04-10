Жителей Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей попросили соблюдать меры безопасности

Сегодня, 10 апреля 2024 года, в одном районе Восточно-Казахстанской и двух районах Жамбылской области проводят антитеррористические учения. В связи с этим жителей попросили соблюдать меры безопасности, сообщает Zakon.kz.

В Курчумском районе ВКО в ходе учения планируется отработать вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении. В этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.

"Просим жителей Курчумского района с пониманием отнестись к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных госорганов". Восточно-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

В Жамбылской области антитеррористические учения пройдут в двух районах – Байзакском (10 апреля) и Жамбылском (11 апреля). Цель – отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных государственных органов по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма.

"В связи с проводимыми мероприятиями предусмотрены меры ограничения движения на отдельных улицах населенных пунктов. Просим отнестись с пониманием к временным ограничениям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложных сведений". Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

С 29 по 30 марта 2024 года в Астане Комитет национальной безопасности РК провел антитеррористические учения на объектах массового скопления людей. Подробности по ссылке.