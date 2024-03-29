В Астане КНБ проведут антитеррористические учения в многолюдных местах
Фото: пресс-служба КНБ
29 марта в столице Казахстана Комитет национальной безопасности (КНБ) будут проводить антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.
Учение проводится, чтобы отработать тактические действия в городских условиях.
"С 29 по 30 марта 2024 года в Астане Комитетом национальной безопасности планируется проведение антитеррористических учений на объектах массового скопления людей. В рамках мероприятия предусматривается отработка тактических действий подразделений специального назначения КНБ в городских условиях", – говорится в сообщении пресс-службы КНБ.
22 марта 2024 года в партере "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".
Число жертв теракта 27 марта выросло до 143 человек.
После теракта в Подмосковье, 29 марта 2024 года генеральный прокурор Берик Асылов дал поручение прокурорам регионов по уязвимым в террористическом отношении объектам.
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