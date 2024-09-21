Антитеррористический центр призвал жителей ЗКО соблюдать меры безопасности

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В одном из сел Западно-Казахстанской области запланировано проведение антитеррористического учения. В связи с этим жителей предупредили о возможном введении ограничительных мер, сообщает Zakon.kz.

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