Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Антитеррористический центр призвал жителей ЗКО соблюдать меры безопасности

Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 13:39 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В одном из сел Западно-Казахстанской области запланировано проведение антитеррористического учения. В связи с этим жителей предупредили о возможном введении ограничительных мер, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил Западно-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

"21 сентября текущего года отделом АТЦ ДКНБ РК по ЗКО проводится антитеррористическое учение по проверке готовности Бокейординского районного оперативного штаба по борьбе с терроризмом... Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, возможным временным ограничениям движения населения и автотранспорта, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов", – говорится в сообщении.

Оперштаб уточнил, что цель мероприятия – проверка уровня готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов по пресечению различных угроз террористического характера.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 13:39
Жителей сразу трех районов СКО предупредили о возможных ограничениях
, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 13:39

18 сентября 2024 года Министерство обороны предупредило жителей двух областей Казахстана о проведении командно-штабного учения с Коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024".

Читайте также

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы
На сутки вводятся ограничения на одном из проспектов Алматы
Кто поддержал масштабный экологический субботник в Астане
Кто поддержал масштабный экологический субботник в Астане
Подведены итоги социально-экономического развития ВКО
Подведены итоги социально-экономического развития ВКО
Динара Халдарова
Западно-Казахстанская область 2024 год Терроризм Антитеррористические операции Военнослужащие Военная техника Учения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владислав Бакальчук высказал свою версию трагедии
Владислав Бакальчук о стрельбе: Мы прибыли в офис Wildberries с мировыми намерениями
прогноз погоды в Алматы
Жаркие выходные, дожди и дальнейшее похолодание: погода в Алматы на неделю
Похолодание, дожди и заморозки ожидаются в Казахстане в выходные
Похолодание, дожди и заморозки ожидаются в Казахстане в выходные
волейболистка
Сабина Алтынбекова покоряет сердца жителей Турции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: