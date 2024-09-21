Антитеррористический центр призвал жителей ЗКО соблюдать меры безопасности
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В одном из сел Западно-Казахстанской области запланировано проведение антитеррористического учения. В связи с этим жителей предупредили о возможном введении ограничительных мер, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявил Западно-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
"21 сентября текущего года отделом АТЦ ДКНБ РК по ЗКО проводится антитеррористическое учение по проверке готовности Бокейординского районного оперативного штаба по борьбе с терроризмом... Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, возможным временным ограничениям движения населения и автотранспорта, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов", – говорится в сообщении.
Оперштаб уточнил, что цель мероприятия – проверка уровня готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов по пресечению различных угроз террористического характера.
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