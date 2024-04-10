В Актобе парня пытались силой "забрать в армию"

В Казнете распространяют видео из Актобе, как молодого парня силой "забирают" в военкомат из магазина, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как в торговом центре несколько мужчин за руки тянут парня в сторону выхода. Друзья молодого человека пытаются помочь ему. Происходящее на камеру снимают очевидцы.

"Сегодня двое мужчин хотели забрать парня в армию. Это законно? Женщины помогли ему", – говорится в описании к публикации.

Примечательно, что комментаторы разделились во мнениях. Если одни считают, что действия взрослых неправомерны, то другие настаивают на необходимости службы.

Департамент по делам обороны Актюбинской области выступил с заявлением по данному инциденту.

В распространяемом сообщении отмечено, что в ходе очередного призыва граждан на срочную воинскую службу актуальными остаются вопросы ответственности призывников за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу.

Также добавлено, что в целях недопущении срыва весеннего призыва управлением (отделами) по делам обороны области проводятся мероприятия по оповещению, а также установлению лиц, уклоняющихся от явки на призывные пункты.

"За уклонение от подготовки к воинской службе предусмотрена административная ответственность по статье 650 КоАП РК. Злостно уклоняющиеся от воинской службы подлежат уголовной ответственности по статье 387 УК РК, согласно которой предусмотрено уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы – наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок". Департамент по делам обороны Актюбинской области

Весенняя призывная кампания началась в Казахстане 1 марта 2024 года и продлится до 30 июня. Как рассказал заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Азамат Досымов, Вооруженные силы пополнят более 9 тыс. новобранцев.