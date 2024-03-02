Избили и пытались ограбить студента злоумышленники в Актобе
Фото: скриншот видео
Студенту из Актобе пришлось забежать в магазин в попытках скрыться от двух парней, которые вымогали у него деньги. Но и это не помогло – они ворвались за ним и избили молодого человека, сообщает Zakon.kz.
Случай произошел 19 февраля. По словам полицейских, хулиганы после избиения пытались забрать 22-летнего студента с собой. Куда и зачем, не уточняется.
Сами нападавшие оказались молодыми парнями – полиция установила и задержала двух людей в возрасте 18 и 19 лет.
По факту грабежа проводится досудебное расследование, сообщили в Департаменте полиции Актобе.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества.
Ранее за попытку незаконной продажи своей почки осудили 25-летнего жителя Актобе.
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