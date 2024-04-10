Сильные осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на 11-13 апреля

В Казахстане в ближайшие трое суток – с 11 по 13 апреля 2024 года – ожидаются сильные осадки и похолодание. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, большая часть территории республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем – дождь.

"11-12 апреля на востоке и юго-востоке страны прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). По республике в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, днем на западе, в южных регионах ожидаются грозы, в центре, на востоке и юго-востоке – порывистый ветер". РГП "Казгидромет"

Также синоптики отметили, что на большей части территории страны значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется.

"Лишь в северных и восточных регионах страны 12-13 апреля в ночные часы ожидается понижение температуры воздуха до -1-13°С". РГП "Казгидромет"

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предупредили о резкой смене погоды на большей части территории Казахстана 10-12 апреля 2024 года. По информации синоптиков, по республике ожидаются сильные осадки и ветер, а также повышение уровня воды. Подробности по ссылке.