Снег, дождь и подъем воды: в большинстве областей объявлено штормовое предупреждение

В РГП "Казгидромет" предупредили о резкой смене погоды на большей территории Казахстана 10-12 апреля 2024 года. По информации синоптиков, по республике ожидаются сильные осадки и ветер, а также повышение уровня воды, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным синоптиков, 10 апреля в Акмолинской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем – дождь. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

"На гидрологическом посту р. Калкутан – с. Калкутан продолжается повышение уровня воды (за 4 часа на 3 см), с прохождением ледохода. По состоянию на 12:00 уровень воды превысил критическую отметку на 1 см (критическая отметка 630 см), состояние водного объекта – на гидропосту нет ледовых явлений (чисто). Подъем уровня воды на реке обусловлен интенсивным таянием снежного покрова, добеганием талого стока с балок, боковой приточностью и добеганием стока с вышерасположенной части русла реки". РГП "Казгидромет"

В дальнейшем ожидается повышение уровня воды, которое может сопровождаться прохождением ледохода с заторно-зажорными явлениями и выходом воды на пойму.

При этом отмечается, что подтоплений, связанных с превышением критической отметки, не наблюдается.

В ведомстве добавили, что при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках реки.

10 апреля в Астане ночью и утром ожидается туман.



В Жетысуской области на юге, востоке синоптики прогнозируют ветер юго-западный, с порывами до 20 м/с, а временами до 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем преимущественно дождь. Ночью и утром на севере, востоке области туман, гололед. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске ночью осадки (дождь, снег), гололед, днем дождь. Ночью и утром туман.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области прогнозируется сильный дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман.

В Уральске временами сильный дождь, гроза.

Ночью на востоке, днем на западе, севере Актюбинской области дождь. Ночью и утром на западе, севере области туман.



В Семее (Абайская область) дождь. Ветер юго-западный, западный днем, порывы 15-18 м/с.



В Усть-Каменогорске (Восточно-Казахстанская область) дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем, порывы 15-18 м/с.



В Павлодарской области дождь, ночью на севере области туман. Ветер западный на юге, западе области, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре дождь.



"10 апреля ночью на севере, востоке, в центре Карагандинской области синоптики прогнозируют дождь. Ночью и утром на севере области – туман. Ветер западный, днем порывы будут достигать 20 м/с. В Караганде ожидается дождь. Ветер западный, днем с порывами 15-20 м/с". РГП "Казгидромет"

На севере, востоке, в центре Улытауской области также ожидается дождь, ветер западный. На севере, востоке области с порывами до 15-20 м/с.

В Жезказгане временами дождь.



На западе, севере, востоке Костанайской области ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. На юге области – туман.



"В Костанайской области в связи с прогнозом осадков в виде дождя в период с 10 по 12 апреля 2024 года продолжается дальнейшее интенсивное формирование талого стока, а также повышение уровней воды на реках севера и востока области. Возможно превышение критических отметок, с выходом воды на пойменные участки". РГП "Казгидромет"

По этому региону отмечается, что при данных погодных условиях сохраняется угроза разливов и подтопления автодорог, населенных пунктов и хозяйственных построек.

Ранее синоптики предупредили алматинцев о сильном ливне и усилении ветра.