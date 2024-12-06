Резкое похолодание до -28°С и сильные осадки: непогода надвигается на Казахстан

Фото: unsplash

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие трое суток – с 7 по 9 декабря 2024 года. Из него следует, что на Казахстан надвигается непогода – ожидаются резкое похолодание до -28°С и сильные осадки, сообщает Zakon.kz.

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