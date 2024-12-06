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Резкое похолодание до -28°С и сильные осадки: непогода надвигается на Казахстан

Резкое похолодание до -28°С и сильные осадки: непогода надвигается на Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 14:54 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие трое суток – с 7 по 9 декабря 2024 года. Из него следует, что на Казахстан надвигается непогода – ожидаются резкое похолодание до -28°С и сильные осадки, сообщает Zakon.kz.

По данным Гидрометцентра, прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью:

  • на западе страны до -5-13°С,
  • на северо-западе до -13-25°С,
  • на севере страны до -20-25°С,
  • в центре Казахстана до -15-28°С,
  • на востоке республики до -18-26°С,
  • в южных и юго-восточных областях до -8-21°С.
"Погоду на большей части республики будет определять глубокая ложбина северного циклона, что обусловит неустойчивый характер погоды – ожидается снег, на востоке страны – сильный снег, метель, в южных регионах – дождь с переходом в снег, в горных районах пройдут сильные осадки. В восточных, южных и центральных регионах прогнозируется гололед. На западе и северо-западе страны с вторжением обширного Скандинавского антициклона осадки прекратятся".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь-2024 жителям Казахстана. Подробнее об этом можете почитать по ссылке.

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