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Заявление по основным дамбам и плотинам после большой воды сделали в Костанайской области

Дамбы, плотины, Костанайская область, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 10:40 Фото: unsplash
В Костанайской области ни одна основная дамба или плотина не были разрушены, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате региона 11 апреля, продолжается работа по откачке талой воды, укладке мешкотары.

"Благодаря усилиям спецслужб, волонтеров и всех неравнодушных костанайцев удалось сберечь основные дамбы и плотины. В рамках Областного оперативного штаба был разработан подробный алгоритм действий при ЧС, скоординированы силы и ресурсы, единой командой работали все подведомственные организации. Несмотря на то, что приток воды во всех без исключения водохранилищах региона превышал текущий контролируемый объем сброса, ежечасно производились замеры уровня воды", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день водохранилища области заполнены на 90-100%. При таком небывалом сбросе воды были сохранены все основные дамбы и плотины.

На сегодняшний день сброс воды в Каратомарском водохранилище составляет 900 м3/сек, приток – 945 м3/сек, добавили в акимате.

На текущий момент по области эвакуировано 9099 человек вдоль рек Тобол и Тюнтюгур, в пунктах временного размещения находятся 325 человек, остальные разместились у родственников.

Всего по области за период паводка откачано около 849,8 тыс. м³ воды, уложено 98 тыс. мешков мешкотары, отсыпано 7651 тонна инертных материалов.

9 апреля сообщалось, что в Костанайской области пик паводков пройден.

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Костанайская область Паводки-2024
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