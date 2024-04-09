В Костанайской области пик паводков пройден

Пик паводков пройден в Костанайской области. Об этом сообщили 9 апреля в ДЧС региона, передает Zakon.kz.

По информации ведомства, на данный момент подтопленным остается 161 частный дом в Костанайском, Карасуском районах и городе Костанае. На Карамтомарском водохранилище уменьшен сброс воды до 2200 кубометров в секунду. На сегодняшний день уровень воды в реке Тобол уменьшился примерно на 40 сантиметров.

"Особое внимание уделяется населенным пунктам вдоль рек Тобол и Тюнтюгур. Все еще остаются закрытыми два пути к областному центру, движение осуществляется через Центральный мост. Благодаря усилиям спасателей, МИО, специализированных служб и волонтеров удалось откачать около 795 068 тыс. кубометров воды, уложить более 86 754 тыс. мешков и отсыпать 7351 тонну инертных материалов. Спасены и эвакуированы 9097 человек. В пунктах временного размещения находятся 759 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что работа по откачке талой воды и укладке мешкотары продолжается в нескольких регионах, включая Федоровский, Карасуский, Костанайский, Аулиекольский, Сарыкольский и Наурзумский районы, а также в городе Костанае.

"В городских, районных акиматах организован прием заявлений о возмещении материального ущерба, причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного характера. Работают комиссии по оценке размера вреда, причиненного имуществу. Все усилия направлены на минимизацию ущерба от паводков и обеспечение безопасности населения. Важно помнить, что только взаимодействие и солидарность могут помочь преодолеть неблагоприятные последствия стихийных бедствий", – заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что шесть водохранилищ в Казахстане заполнены на сто процентов. Со всеми новостями про масштабные паводки по Казахстану можете ознакомиться здесь.