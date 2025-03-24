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Общество

В Костанайской области стали применять водоналивные дамбы для защиты дорог

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация, защита населенных пунктов от большой воды, защита населенных пунктов от паводков, укрепление берегов от паводков, защитные дамбы, дноуглубительные работы, укрепление дамб, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 15:22 Фото: primeminister.kz
В Костанайской области для предотвращения затопления дорог во время паводков стали применять водоналивные дамбы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "ҚазАвтоЖол", дорожники Костанайского областного филиала провели мероприятия по предотвращению паводков на участках автодорог Костанай – Аулиеколь – Сурган (211 км) и граница Северо-Казахстанской области – Сарыколь – Костанай (689-690 км).

Для защиты дорог от подтопления была установлена водоналивная дамба.

"Водоналивная дамба – это специальное защитное сооружение в виде герметичной трубы длиной 25 метров и высотой 1,5 метра, изготовленной из прочного водонепроницаемого материала. Конструкция быстро заполняется водой или воздухом через предусмотренные для этого отверстия, после чего становится тяжелой и устойчивой. Такая дамба эффективно сдерживает напор воды, препятствуя ее распространению на защищаемую территорию", – говорится в сообщении.

После того как паводковая опасность минует, из дамбы выпускают воду или воздух, затем конструкцию компактно сворачивают и увозят на хранение до следующего применения.

Главное преимущество водоналивных дамб – мобильность и скорость установки. 

Ранее в "КазАвтоЖол" рассказали о закрытых дорогах.

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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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