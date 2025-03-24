В Костанайской области стали применять водоналивные дамбы для защиты дорог

В Костанайской области для предотвращения затопления дорог во время паводков стали применять водоналивные дамбы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "ҚазАвтоЖол", дорожники Костанайского областного филиала провели мероприятия по предотвращению паводков на участках автодорог Костанай – Аулиеколь – Сурган (211 км) и граница Северо-Казахстанской области – Сарыколь – Костанай (689-690 км).

Для защиты дорог от подтопления была установлена водоналивная дамба.

"Водоналивная дамба – это специальное защитное сооружение в виде герметичной трубы длиной 25 метров и высотой 1,5 метра, изготовленной из прочного водонепроницаемого материала. Конструкция быстро заполняется водой или воздухом через предусмотренные для этого отверстия, после чего становится тяжелой и устойчивой. Такая дамба эффективно сдерживает напор воды, препятствуя ее распространению на защищаемую территорию", – говорится в сообщении.

После того как паводковая опасность минует, из дамбы выпускают воду или воздух, затем конструкцию компактно сворачивают и увозят на хранение до следующего применения.

Главное преимущество водоналивных дамб – мобильность и скорость установки.

Ранее в "КазАвтоЖол" рассказали о закрытых дорогах.