Без вести пропавшего во время паводка казахстанца нашли при помощи дрона

В Атырауской области полицейские при помощи дрона нашли мужчину, который пропал без вести во время паводка. Об этом рассказали в областном департаменте полиции 11 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В полицию Жылыойского района поступило сообщение о том, что мужчина выехал из села Карагай на лодке в город Кульсары и пропал без вести.

"Сотрудники полиции с помощью дрона сегодня утром на острове, образовавшемся от наводнения в 10 км от населенного пункта Карагай, обнаружили 49-летнего мужчину", – рассказали в ДП региона.

Состояние мужчины – стабильное. Он находится рядом с родственниками.

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