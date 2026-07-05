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События

Спасатели нашли пропавшую девушку на Иртыше с помощью дрона

Дрон, дроны, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 16:49 Фото: unsplash
Сотрудники МЧС нашли пропавшую девушку с помощью дрона с громкоговорителем, сообщает Zakon.kz.

5 июля 2026 года около полудня на пульт 112 поступило сообщение об исчезновении девушки. По словам заявительницы, накануне вечером компания отдыхала с ночевкой на берегу реки Иртыш в районе Лодочной станции, вблизи села Павлодарское. Утром девушку не смогли найти, самостоятельные поиски результатов не дали.

К месту прибыли спасатели МЧС. Для обследования территории был задействован беспилотный летательный аппарат, оснащенный громкоговорителем.

"Через громкоговоритель спасатели неоднократно обращались к пропавшей. Услышав их, девушка 2003 года рождения откликнулась и начала двигаться навстречу поисковой группе, что позволило быстро установить ее местонахождение. После обнаружения девушку передали сотрудникам полиции. В медицинской помощи она не нуждалась". МЧС РК

В МЧС рекомендуют не уходить в одиночку во время отдыха на природе: сообщайте близким о своем местонахождении и берите с собой полностью заряженный мобильный телефон. В экстренной ситуации звоните 112.

Ранее в Павлодарской области спасли и откачали тонущего в озере мужчину.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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