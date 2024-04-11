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Чиновника с лопатой в руках обсуждают в Казнете

Чиновника с лопатой в руках обсуждают в Казнете, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 16:56 Фото: pxhere
Мужчина в деловом костюме и с лопатой в руках стал одной из обсуждаемых персон на просторах Казнета. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе акимата Алматинской области, героем ролика оказался заместитель акима Кегенского района Медет Исаев.

На опубликованных кадрах Исаев выкапывает яму и указывает на недоработки действий рабочих.

В пресс-службе акимата Алматинской области уточнили, что чиновник решил устроить проверку на автодороге Кокпек – Кеген – Туп.

"Заместитель акима Кегенского района Алматинской области Медет Исаев осуществил проверку качества ремонтных работ на автодороге Кокпек – Кеген – Туп республиканского значения на участке с 53-го по 68-й километр. В результате проверки было выявлено неудовлетворительное качество выполняемых работ".Пресс-служба акимата Алматинской области

Кроме того, Исаев вынес строгое предупреждение представителю компании-подрядчика и дал ряд конкретных поручений по улучшению качества дороги.

8 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев обратился к акимам областей и городов. Тогда президент дал им ряд поручений по благоустройству и озеленению территорий. Кроме того, глава государства поручил привести в порядок дороги.

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