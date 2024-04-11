Чиновника с лопатой в руках обсуждают в Казнете

Фото: pxhere

Мужчина в деловом костюме и с лопатой в руках стал одной из обсуждаемых персон на просторах Казнета. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе акимата Алматинской области, героем ролика оказался заместитель акима Кегенского района Медет Исаев.

На опубликованных кадрах Исаев выкапывает яму и указывает на недоработки действий рабочих. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КАСКЕЛЕН И КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН (@kaskelenkz) В пресс-службе акимата Алматинской области уточнили, что чиновник решил устроить проверку на автодороге Кокпек – Кеген – Туп. "Заместитель акима Кегенского района Алматинской области Медет Исаев осуществил проверку качества ремонтных работ на автодороге Кокпек – Кеген – Туп республиканского значения на участке с 53-го по 68-й километр. В результате проверки было выявлено неудовлетворительное качество выполняемых работ". Пресс-служба акимата Алматинской области Кроме того, Исаев вынес строгое предупреждение представителю компании-подрядчика и дал ряд конкретных поручений по улучшению качества дороги. 8 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев обратился к акимам областей и городов. Тогда президент дал им ряд поручений по благоустройству и озеленению территорий. Кроме того, глава государства поручил привести в порядок дороги. Читайте также Очередные выплаты от Токаева "гарантируют" казахстанцам

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