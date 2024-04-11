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Челлендж чистоты объявили госслужащие Караганды

Челлендж чистоты объявили госслужащие Караганды, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 20:50 Фото: акимат г. Караганды
"Чистый четверг" в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" провели сегодня сотрудники акимата города.

Эстафету они передали акимату района Казыбек Би города Караганды. Те, в свою очередь, коллегам из акимата района А. Бокейхана.

Челлендж чистоты объявили госслужащие Караганды, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 20:50

Фото: акимат Караганды

"Все новое – это давно забытое старое. Поэтому приглашаем всех возобновить наши добрые традиции по очистке территорий любимого города. Места, где мы любим гулять, отдыхать, нуждаются в том, чтобы мы все почистили, сделали их красивее и лучше", – сказала заместитель акима города Ляззат Акильжанова.
Челлендж чистоты объявили госслужащие Караганды, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 20:50

Фото: акимат Караганды

155 государственных служащих очищали улицы Караганды, выпиливали сухостой, очищали русло реки Малая Букпа, убирали дворы.

По итогу было собрано порядка 670 мешков бытового и крупногабаритного мусора. Эта акция будет продолжена.

Челлендж чистоты объявили госслужащие Караганды, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 20:50

Фото: акимат Караганды

"Есть у нас в городе такие уголки, которые не попадают в обслуживание подрядных организаций, но тем не менее они требуют нашего внимания и уборки. Вот на такие участки мы с коллегами будем выезжать и приводить в порядок каждый четверг", – сообщают в пресс-службе акимата Караганды.
Челлендж чистоты объявили госслужащие Караганды, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 20:50

Фото: акимат Караганды

Власти города призывают всех жителей 13 апреля принять участие в общегородском субботнике. За мешками для сбора мусора карагандинцы могут обратиться в акиматы районов.

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