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Чистота начинается с сострадания

Чистота начинается с сострадания, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 13:21 Фото: акимат города Шымкент
В Шымкенте продолжается республиканская акция "Таза Қазақстан". Во всех районах города проводятся комплексные мероприятия по уборке городских территорий.

Так, в Абайском районе города реализован ряд экологических мероприятий. Работы были организованы в сквере, расположенном вдоль Темирланского шоссе. В мероприятии приняли участие более 100 жителей района, предприниматели, представители интеллигенции, активная молодежь, волонтеры. На мероприятии в рамках общереспубликанской экологической акции были проведены работы по очистке территории от сухостоя, побелке деревьев, сенокосу, поливу, очистке от мусора.

"С начала экологической акции "Таза Қазақстан" по поручению главы государства жители района ежедневно очищают от мусора арыки, обочины улиц, где они проживают". Председатель совета ветеранов микрорайона Кызылжар Бастархан Байжанов
Чистота начинается с сострадания, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 13:21

Фото: акимат города Шымкента

Город – наш общий дом. Поэтому, чтобы он процветал, каждый житель должен быть неравнодушен, проявлять гражданскую активность и стараться содержать город в чистоте.

В уборке, проводимой в Абайском районе, приняли участие трудовые и общественные коллективы.

"Содержание парков, скверов, улиц города в чистоте, ответственное отношение к окружающей среде – это наша с вами главная задача. При этом просим всех жителей ценить труд тех, кто ежедневно заботится о чистоте города, не выбрасывать мусор, соблюдать чистоту везде – в транспорте, на улицах, в общественных местах". Член гендерной комиссии по делам женщин города Шымкента Орынша Таджибаева

В мероприятии по уборке в Абайском районе приняли участие более 250 человек. Данное мероприятие было направлено на формирование у жителей города ответственного отношения к природе, городу, а также на улучшение санитарного состояния города.

Чистота начинается с сострадания, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 13:21

Фото: акимат города Шымкента

Жители многоэтажных жилых домов №28, 30, 32 по улице А. Жангельдина в Аль-Фарабийском районе города Шымкента также проявили активность в уборке, проводимой в рамках акции "Таза Қазақстан", инициированной главой государства К.-Ж. Токаевым.

Жители, следуя девизу "Чистота – залог здоровья", провели побелку стволов деревьев в своих дворах, стрижку кустарников, скашивание травы, очистку ирригационных арыков от мусора и покраску детских площадок и скамеек.

Чистота начинается с сострадания, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 13:21

Фото: акимат города Шымкента

В уборке вместе с населением приняли участие аксакалы района, а также активная молодежь, сотрудники коммунальных служб – всего более 200 человек.

Присутствовавший на мероприятии председатель районного совета ветеранов Исамудин Наштаевич отметил, что акция "Таза Қазақстан" не должна ограничиваться рамками самой акции. Каждый горожанин должен начать с себя, воспитывать в себе и детях культуру чистоты.

Чистота начинается с сострадания, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 13:21

Фото: акимат города Шымкента

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