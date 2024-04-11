Минздрав сделал заявление для казахстанских туристов из-за холеры
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Министерство здравоохранения Казахстана 11 апреля опубликовало рекомендации для казахстанцев, которые выезжают в неблагополучные по заболеваемости холерой страны, сообщает Zakon.kz.
Минздрав рекомендует казахстанским туристам при выезде в неблагополучные по заболеваемости холерой страны (страны Африки, Азия, в том числе Индия, Афганистан, Пакистан):
- употреблять для питья кипяченую или бутилированную воду;
- воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков;
- проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением;
- тщательно мыть фрукты и овощи, используя кипяченую или бутилированную воду;
- тщательно мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной;
- купаться только в разрешенных водоемах, при этом не допускать попадания воды в полость рта;
- при появлении первых признаков заболевания не заниматься самолечением, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью!
5 апреля 2024 года стало известно, что на борту рейса авиакомпании Air Astana Дели – Алматы выявили пассажирку с холерой. Больную и контактных пассажиров госпитализировали в инфекционный стационар Алматы. 8 апреля в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы (ДСЭК) в ответ на запрос Zakon.kz сообщили, что среди контактных лиц не выявили больных или же носителей холеры.
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