Минздрав сделал заявление для казахстанских туристов из-за холеры

Министерство здравоохранения Казахстана 11 апреля опубликовало рекомендации для казахстанцев, которые выезжают в неблагополучные по заболеваемости холерой страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав рекомендует казахстанским туристам при выезде в неблагополучные по заболеваемости холерой страны (страны Африки, Азия, в том числе Индия, Афганистан, Пакистан):



употреблять для питья кипяченую или бутилированную воду;

⁠воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков;

проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением;

⁠тщательно мыть фрукты и овощи, используя кипяченую или бутилированную воду;

тщательно мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной;

купаться только в разрешенных водоемах, при этом не допускать попадания воды в полость рта;

при появлении первых признаков заболевания не заниматься самолечением, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью!

5 апреля 2024 года стало известно, что на борту рейса авиакомпании Air Astana Дели – Алматы выявили пассажирку с холерой. Больную и контактных пассажиров госпитализировали в инфекционный стационар Алматы. 8 апреля в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы (ДСЭК) в ответ на запрос Zakon.kz сообщили, что среди контактных лиц не выявили больных или же носителей холеры.

