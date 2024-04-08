Женщина с холерой в самолете Дели – Алматы: выявили ли инфекцию у других пассажиров

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы (ДСЭК) в ответ на запрос Zakon.kz сообщили, выявили ли холеру у кого-то еще из пассажиров самолета Дели – Алматы.

5 апреля 2024 года стало известно, что на борту рейса авиакомпании Air Astana Дели – Алматы выявили пассажирку с холерой. Больную и контактных пассажиров госпитализировали в инфекционный стационар Алматы.

В ДСЭК города 8 апреля сообщили, что среди контактных лиц не выявили больных или же носителей холеры.

При этом несколько членов экипажа остаются в стационаре.





"Весь состав экипажа борта в количестве восьми человек был госпитализирован как контактные лица в инфекционный стационар. Из восьми членов экипажа на домашний карантин отправили четверых, в стационаре находятся четверо. Самочувствие всех членов экипажа удовлетворительное, жалоб на состояние здоровья нет", – сообщили в ДСЭК.

В Air Astana после новости об этом случае сообщали, что, помимо контактных пассажиров, в тот день госпитализировали и восьмерых членов экипажа.