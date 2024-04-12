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Откуда больше всего переехало иностранцев в Казахстан

Казахстан, переезд иностранцев, откуда больше всего, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 17:35 Фото: Zakon.kz
В Бюро нацстатистики 12 апреля 2024 года поделились данными, сколько человек и откуда переехали в Казахстан в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным статистиков, в 2023 году в Казахстан на постоянное место жительства прибыли 25 387 человек, а количество лиц, выбывших из страны, составило 16 094 человека.

"Таким образом, впервые после 2011 года было зарегистрировано положительное сальдо миграции – 9 293 человека. По сравнению с 2022 годом число прибывших в Казахстан увеличилось на 45,7%, в то время как количество лиц, покинувших страну, снизилось на 33,3%", – сообщили в Бюро. 

Что касается городов, куда ехали иностранцы. То это в основном город Алматы (6 409), Мангистауская (3546) и Костанайская (2367) области.

В основном в Казахстан переезжают из стран СНГ. "Доля прибывших из стран СНГ составила 86,3%, а доля лиц, выбывших в эти страны, составила 77,3%.

В ТОП-3 стран, откуда прибыло больше всех переехавших, вошли:

  • Россия – 11 711 человек
  • Узбекистан – 6 519 человек
  • Туркменистан – 1 166 человек.

Также в Бюро по итогам 2023 года отметили рост внутренней миграции.

"Численность переезжающих в пределах страны увеличилась на 27,5%. Положительное сальдо миграции населения наблюдалось в трех городах республиканского значения: Астана (50 078 человек), Алматы (38 113 человек) и Шымкент (3 416 человек)", – резюмировали в ведомстве. 

1 марта в Бюро нацстатистики сообщили, на сколько стало больше казахстанцев. 

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