Казахстанцев стало больше

Бюро Национальной статистики Казахстана поделилось интересной информацией о численности населения страны с 1 января до 1 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как следует из отчета статистиков, на 1 января в Казахстане проживало 20 033 546 человек. За месяц количество казахстанцев возросло на 20 119 человек. И теперь на 1 февраля 2024 года в стране насчитывается 20 053 665 казахстанцев.

Больше всего населения проживает в:

Алматы (2 234 963 человека);

Туркестанской области (2 142 058 человек);

Алматинской области (1 532 985 человек).

Фото: stat.gov.kz

Также отмечено, что в городах Казахстана проживает 12 473 658 человек. В то время как в сельской местности – 7 580 007 казахстанца.

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