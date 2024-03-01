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Казахстанцев стало больше

Казахстанцев стало больше, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 17:55 Фото: Zakon.kz
Бюро Национальной статистики Казахстана поделилось интересной информацией о численности населения страны с 1 января до 1 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как следует из отчета статистиков, на 1 января в Казахстане проживало 20 033 546 человек. За месяц количество казахстанцев возросло на 20 119 человек. И теперь на 1 февраля 2024 года в стране насчитывается 20 053 665 казахстанцев.

Больше всего населения проживает в:

  • Алматы (2 234 963 человека);
  • Туркестанской области (2 142 058 человек);
  • Алматинской области (1 532 985 человек).
Казахстанцев стало больше, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 17:55

Фото: stat.gov.kz

Также отмечено, что в городах Казахстана проживает 12 473 658 человек. В то время как в сельской местности – 7 580 007 казахстанца.

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В конце 2023 года эксперты АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР) подготовило демографический прогноз. По их данным, к 2050 году ожидается, что население республики составит порядка 27,5 млн человек, две трети из которых будут проживать в мегаполисах и южных регионах.

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