Чай в Казахстане дорожает: сколько стоит и откуда его привозят

Сегодня, 14 апреля 2026 года, в Бюро национальной статистики (БНС) рассказали, сколько стоит чай в Казахстане и кто является его основным поставщиком, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, в марте черный чай в среднем по Казахстану продавался по цене 5846 тенге за килограмм.

"По сравнению с мартом прошлого года средние цены на чай выросли на 6,9%. В среднем казахстанцы платят около 1462 тенге за пачку чая весом 250 гр." Бюро национальной статистики

В разрезе регионов, как уточнили в бюро, наименьшая цена на черный чай наблюдалась в Семее – 5300 тенге за кг. Наиболее дорого чай в марте продавали в розничных точках Шымкента – 6747 тенге/кг.

Также высокие цены зафиксированы в:

Атырау (6338 тенге/кг),

Караганде (6 216 тенге/кг),

Кызылорде (6069 тенге/кг).

В остальных городах средняя цена варьируется от 5,4 тыс. до 5,9 тыс. тенге за кг.

По потреблению чая, согласно статистике, в целом, на одного человека приходится около 100 гр. в среднем в месяц.

"В числе главных поставщиков чая – Кения, почти 40% импортированной продукции приходится на ее долю. Также основные объемы привозятся из Индии и Китая". Бюро национальной статистики

