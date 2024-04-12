В Минсельхозе озвучили результаты проверок затопленных захоронений с сибирской язвой

В Министерстве сельского хозяйства озвучили результаты проб почвы на сибиреязвенных захоронениях, попавших в зоны подтопления, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным и.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Самата Тюлегенова, озвученным на брифинге республиканского информштаба 12 апреля, по каждой взятой пробе провели ПЦР-анализы и бактериологические исследования в Республиканской ветеринарной лаборатории и Национальном референтном центре по ветеринарии.

"По результатам лабораторных исследований, наличие возбудителя сибирской язвы в отобранных пробах почвы не выявлено. Также отмечу, что во всех регионах республики ведется активная плановая вакцинация против сибирской язвы, эмкара, ящера и других особо опасных болезней", – отметил Самат Тюлегенов.

Специалист подчеркнул, что в целом эпизоотическая ситуация в стране стабильная.

Ранее в Управлении ветеринарии ЗКО заявили, что во время наводнений в регионе затопило восемь скотомогильников и 14 захоронений с сибирской язвой.

