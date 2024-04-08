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Скотомогильники и захоронения с сибирской язвой затопило в ЗКО

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 21:08 Фото: pixabay
По данным руководителя отдела Управления ветеринарии ЗКО Нуркайыра Кусаинова, во время наводнений были затоплены восемь скотомогильников и 14 захоронений с сибирской язвой, сообщает Zakon.kz.

По его словам, для профилактики опасных инфекционных заболеваний животных на территориях, где возникли чрезвычайные ситуации, поголовье скота будет находиться под наблюдением ветеринарных служб. Специалисты будут проводить вакцинацию против сибирской язвы, эмфизематозных карбункулов (карбункулов), возбудитель которых сохраняется в почве.

По предварительным данным, пишет портал "Мой город", во время наводнений погибли 219 голов КРС, 1552 голов МРС, 54 лошади, 97 свиней и 119 домашних птиц. Нуркайыр Кусайынов отметил, что эти цифры не последние, так как некоторые поселки по сей день остаются отрезанными.

"На сегодняшний день ветеринарные службы региона совместно с местными акиматами проводят работу по ликвидации трупов погибших животных. В специально отведенных местах сожжены трупы 115 голов КРС, 1246 голов МРС, 23 лошадей и 81 птицы. Далее останки были захоронены", – отметил Нуркайыр Кусаинов.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 областях Казахстана на 9 апреля.

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