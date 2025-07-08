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Общество

Случаи сибирской язвы в Акмолинской области прокомментировал министр сельского хозяйства

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, животноводство, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 11:56 Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве 8 июля 2025 года озвучил причину заражения животных и людей сибирской язвой в Атбасаре, передает корреспондент Zakon.kz.

Айдарбек Сапаров отметил, что источник заражения находился в 7 км от села, в степи.

"Там пасли скот двух аулов. И сначала семь, потом три, в целом, примерно 10 животных заразились сибирской язвой. Там есть сибиро-язвенное захоронение и там пасли скот. Были вычислены владельцы, больной скот уничтожен. С правоохранительными органами провели оперативную работу – установили кто там был. Все под контролем, провели дезинфекционные работы, ввели карантин, место, где пасли скот, огородили и взяли под контроль. И там ввели карантин, и через два дня в обоих селах ввели карантин", – заверил министр.

По его словам, зараженное мясо тоже изъято и уничтожено.

"На базарах были взяты пробы мяса, проведен лабораторный контроль, все, вплоть до дверной ручки, обработали. И сегодня есть результат – они все отрицательные. Так что никаких рисков заражения людей сибирской язвой нет", – резюмировал глава МСХ.

30 июня 2025 года министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова подтвердила факт заражения людей сибирской язвой в Акмолинской области, в Атбасарском районе.

2 июля 2025 года в Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства прокомментировали распространяющуюся информацию о вспышке сибирской язвы на мясном рынке "Әлем" в Астане.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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