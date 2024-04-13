Детский Нandmade: алматинские школьники сделали более тысячи скворечников

В рамках кампании "Алматы – наш общий дом" в парке Family состоялась выставка-ярмарка скворечников. Данная акция прошла в целях популяризации экологической активности и привития подрастающему поколению культуры дружелюбного отношения к природе, сообщает Zakon.kz.

В акции приняли участие более 200 детей, посещающих творческие кружки DamuBala Ауэзовского района. Дети установили скворечники в парке, после чего для них была устроена концертная программа, в которой принял участие деятель культуры РК Токтар Сериков, передает сайт Almaty.kz.

Фото: акимат Алматы

Стоит отметить, что с начала кампании "Алматы – наш общий дом" во всех школах города прошли челленджи "Подарим дом птицам". На уроках технологии школьники изготовили более тысячи скворечников. Их установили во дворах школ, в парках и скверах.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Напомним, что 8 апреля стартовала кампания "Алматы – наш общий дом" в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан".

Фото: акимат Алматы

Вся информация размещена на сайте аlmaty.kz, в социальных сетях акимата Алматы. Перейти на веб-сайт также можно будет по специальному QR-коду на баннерах, постерах и афишах, размещенных по городу.

Хештеги для активных участников кампании в социальных сетях: #АлматыНашОбщийДом, #НасМногоГородОдин, #АлматыБіздіңОртақҮйіміз, #БізКөппізҚалажалғыз.



