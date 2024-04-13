Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Детский Нandmade: алматинские школьники сделали более тысячи скворечников

дети, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 11:46 Фото: акимат Алматы
В рамках кампании "Алматы – наш общий дом" в парке Family состоялась выставка-ярмарка скворечников. Данная акция прошла в целях популяризации экологической активности и привития подрастающему поколению культуры дружелюбного отношения к природе, сообщает Zakon.kz.

В акции приняли участие более 200 детей, посещающих творческие кружки DamuBala Ауэзовского района. Дети установили скворечники в парке, после чего для них была устроена концертная программа, в которой принял участие деятель культуры РК Токтар Сериков, передает сайт Almaty.kz.

дети, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 11:46

Фото: акимат Алматы

Стоит отметить, что с начала кампании "Алматы – наш общий дом" во всех школах города прошли челленджи "Подарим дом птицам". На уроках технологии школьники изготовили более тысячи скворечников. Их установили во дворах школ, в парках и скверах.

дети, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 11:46

Фото: акимат Алматы

дети, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 11:46

Фото: акимат Алматы

Напомним, что 8 апреля стартовала кампания "Алматы – наш общий дом" в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан".

"Алматы – наш общий дом", фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 11:46

Фото: акимат Алматы

Вся информация размещена на сайте аlmaty.kz, в социальных сетях акимата Алматы. Перейти на веб-сайт также можно будет по специальному QR-коду на баннерах, постерах и афишах, размещенных по городу.

Хештеги для активных участников кампании в социальных сетях: #АлматыНашОбщийДом, #НасМногоГородОдин, #АлматыБіздіңОртақҮйіміз, #БізКөппізҚалажалғыз.


Читайте также

Абдимомын Желдибаев
Президент выразил соболезнования родным и близким Абдимомына Желдибаева
Из Туркестанской области отправлены более 70 единиц спецтехники для борьбы с паводками в Западно-Казахстанской области.
Паводки в Казахстане: из Туркестанской области в пострадавшие регионы отправлены дополнительные силы
Казахстан
О качестве воды в условиях паводков рассказали в Минздраве
Айсулу Омарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане
Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
паводки в Казахстане: еще в трех регионах возможны подтопления
Предупреждение от синоптиков: еще в трех регионах возможны подтопления
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: