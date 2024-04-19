В двух столичных парках провели экоакцию "Сделай свой скворечник"

Столичные школьники и их родители приняли участие в экологической акции "Сделай свой скворечник". Мероприятие прошло в парках "Жетысу" и "Жеруйык", сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на официальном сайте акимата Астаны, участниками акции стали учащиеся школы-лицея №84 имени шейха Халифа бен-Заида аль-Нахаяна, а также их родители.

"Мероприятие проводится в рамках республиканской экологической акции "Таза Казакстан", организатор – аппарат акима района "Есиль". Учащиеся совместно с родителями повесили скворечники, которые они сделали своими руками. Вместе со школьниками в установке скворечников принимает участие депутат городского маслихата Азамат Орынбасаров", – сообщил руководитель отдела внутренней политики аппарата акима района Есиль Али Жолтабар.

Фото: акимат Астаны

Многие пришли поучаствовать в акции целыми семьями.

"Мой сын Канат Али учится в 3-м классе школы №84. Считаю, что это очень полезное мероприятие для развития ребенка: я сделал только заготовки, а он собрал скворечник сам. И для семейного общения это хорошо, когда отец и сын работают сообща, вместе проводят время, и доброе дело", – поделился впечатлениями участник экоакции Женис.

К слову, птицы уже появились возле скворечников и, похоже, уже выбирают себе домики для заселения.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

В Астане продолжается масштабная экологическая кампания. Она длится пять недель, каждая из которых посвящена определенной теме. Эта неделя называется "Киелі мекен".

Третья неделя "Жасыл аймақ" будет посвящена посадке деревьев и побелке саженцев.

Фото: акимат Астаны

Период до 4 мая именуется "Өнегелі ұрпақ". Эта неделя посвящена уборке и благоустройству дворов и домов престарелых, где живут ветераны.



За последнюю пятую неделю "Мөлдір бұлақ" очистят от мусора окрестности рек и озер.