Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В двух столичных парках провели экоакцию "Сделай свой скворечник"

В двух столичных парках провели экоакцию Сделай свой скворечник, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 19:09 Фото: акимат Астаны
Столичные школьники и их родители приняли участие в экологической акции "Сделай свой скворечник". Мероприятие прошло в парках "Жетысу" и "Жеруйык", сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на официальном сайте акимата Астаны, участниками акции стали учащиеся школы-лицея №84 имени шейха Халифа бен-Заида аль-Нахаяна, а также их родители.

"Мероприятие проводится в рамках республиканской экологической акции "Таза Казакстан", организатор – аппарат акима района "Есиль". Учащиеся совместно с родителями повесили скворечники, которые они сделали своими руками. Вместе со школьниками в установке скворечников принимает участие депутат городского маслихата Азамат Орынбасаров", – сообщил руководитель отдела внутренней политики аппарата акима района Есиль Али Жолтабар.
В двух столичных парках провели экоакцию Сделай свой скворечник, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 19:09

Фото: акимат Астаны

Многие пришли поучаствовать в акции целыми семьями.

"Мой сын Канат Али учится в 3-м классе школы №84. Считаю, что это очень полезное мероприятие для развития ребенка: я сделал только заготовки, а он собрал скворечник сам. И для семейного общения это хорошо, когда отец и сын работают сообща, вместе проводят время, и доброе дело", – поделился впечатлениями участник экоакции Женис.

К слову, птицы уже появились возле скворечников и, похоже, уже выбирают себе домики для заселения.

В двух столичных парках провели экоакцию Сделай свой скворечник, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 19:09

Фото: акимат Астаны

В двух столичных парках провели экоакцию Сделай свой скворечник, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 19:09

Фото: акимат Астаны

В Астане продолжается масштабная экологическая кампания. Она длится пять недель, каждая из которых посвящена определенной теме. Эта неделя называется "Киелі мекен".

Третья неделя "Жасыл аймақ" будет посвящена посадке деревьев и побелке саженцев.

посадили саженцы, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 19:09

Фото: акимат Астаны

Период до 4 мая именуется "Өнегелі ұрпақ". Эта неделя посвящена уборке и благоустройству дворов и домов престарелых, где живут ветераны.

За последнюю пятую неделю "Мөлдір бұлақ" очистят от мусора окрестности рек и озер.

Читайте также

Как молодежи в Казахстане получить льготный микрокредит до 5 млн тенге, чтобы начать свое дело
Как молодежи в Казахстане получить льготный микрокредит до 5 млн тенге, чтобы начать свое дело
Борцы с терроризмом обратились к алматинцам
Борцы с терроризмом обратились к алматинцам
Полицейские подали в суд на руководство в ЗКО
Полицейские подали в суд на руководство в ЗКО
Оксана Житникова
Астана 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Страна с самым большим населением
Названа страна с самым большим населением
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: