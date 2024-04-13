Школьники Астаны восхитили Казнет

Более 105 тыс. школьников Астаны поддержали весеннюю экологическую акцию "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

С 10:00 утра учащиеся общеобразовательных школ Астаны начали приводить в порядок свои территории. Участие принимали все: учителя, ученики и родители. Среди участников были те, кто даже пришел со своими семьями, родителями, младшими братьями и сестрами.

Своими впечатлениями об экоакции школьники делятся в социальных сетях, публикуют фото и отмечают своих друзей, которые тоже вышли на субботник.

Фото: акимат Астаны

Несмотря на свой юный возраст, 6-летний Алихан пришел помочь своему брату, который учится в 5-ом классе. Малыш планирует учиться в этой школе и с вечера готовился принять участие в субботнике.

Фото: акимат Астаны

"Меня зовут Алихан. Мне шесть лет. Сегодня на субботник я пришел с братом, чтобы помочь убраться во дворе. Мы убирали двор школы. Дома я помогаю маме собирать игрушки. Если будет еще уборка, я , наверное, еще раз приду вместе с братом. Одноклассницы моего брата дали мне много конфет" – поделился своими впечатлениями юный экоактивист.

Учащийся 7 класса Бухарбай Нурислам считает важным участие в общегородских делах:

Фото: акимат Астаны

"Я прочитал в интернете об акции, решил тоже присоединиться с одноклассниками. Даже успели снять тикток во время субботника. Астана станет ещё лучше. Мы за Бережное отношение к природе".

Напомним, что в стране стартовала республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан". Масштабная экологическая акция продлится пять недель, каждая из которых будет посвящена определенной тематике.

Фото: акимат Астаны

Первая неделя носит название "Таза өлке" - в течение недели жители населенных пунктов, общественники, сотрудники организаций и предприятий будут проводить уборку прилегающих территорий и дворов.

Вторая неделя будет носить название "Киелі мекен" и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников.

С 20 по 27 апреля неделя "Жасыл аймақ" будет посвящена посадке деревьев, побелке насаждений.

Период до 4 мая будет носить название "Өнегелі ұрпақ" и посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых.

В последнюю, пятую неделю под названием "Мөлдір бұлақ" будут очищать от мусора окрестности водоемов – рек и озер.