Школьники Астаны восхитили Казнет
С 10:00 утра учащиеся общеобразовательных школ Астаны начали приводить в порядок свои территории. Участие принимали все: учителя, ученики и родители. Среди участников были те, кто даже пришел со своими семьями, родителями, младшими братьями и сестрами.
Своими впечатлениями об экоакции школьники делятся в социальных сетях, публикуют фото и отмечают своих друзей, которые тоже вышли на субботник.
Фото: акимат Астаны
Несмотря на свой юный возраст, 6-летний Алихан пришел помочь своему брату, который учится в 5-ом классе. Малыш планирует учиться в этой школе и с вечера готовился принять участие в субботнике.
Фото: акимат Астаны
"Меня зовут Алихан. Мне шесть лет. Сегодня на субботник я пришел с братом, чтобы помочь убраться во дворе. Мы убирали двор школы. Дома я помогаю маме собирать игрушки. Если будет еще уборка, я , наверное, еще раз приду вместе с братом. Одноклассницы моего брата дали мне много конфет" – поделился своими впечатлениями юный экоактивист.
Учащийся 7 класса Бухарбай Нурислам считает важным участие в общегородских делах:
Фото: акимат Астаны
"Я прочитал в интернете об акции, решил тоже присоединиться с одноклассниками. Даже успели снять тикток во время субботника. Астана станет ещё лучше. Мы за Бережное отношение к природе".
Напомним, что в стране стартовала республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан". Масштабная экологическая акция продлится пять недель, каждая из которых будет посвящена определенной тематике.
Фото: акимат Астаны
Первая неделя носит название "Таза өлке" - в течение недели жители населенных пунктов, общественники, сотрудники организаций и предприятий будут проводить уборку прилегающих территорий и дворов.
Вторая неделя будет носить название "Киелі мекен" и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников.
С 20 по 27 апреля неделя "Жасыл аймақ" будет посвящена посадке деревьев, побелке насаждений.
Период до 4 мая будет носить название "Өнегелі ұрпақ" и посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых.
В последнюю, пятую неделю под названием "Мөлдір бұлақ" будут очищать от мусора окрестности водоемов – рек и озер.