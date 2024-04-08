Масштабный весенний экологический месячник запланировали в Астане
В рамках экологического месячника будет проведена санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров и внутриквартальных территорий, сезонные агротехнические работы по уходу за зелеными насаждениями в парках и скверах, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидация несанкционированных свалок.
Фото: gov.kz
Кроме того, в рамках акции планируется высадить более 270 тыс. зеленых насаждений.
Фото: gov.kz
"Призываем всех представителей предприятий города, ОСИ (КСК), субъектов малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры и другие), учебные заведения, волонтеров и неравнодушных граждан принять участие в экологическом месячнике".Пресс-служба акимата города Астаны
Фото: gov.kz
Акимат столицы призывает жителей и гостей столицы провести уборку внутриквартальных (придомовых) территорий.
Фото: gov.kz
Важность проведения кампании по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов, а также приведения в порядок дорог отметил в своем обращении глава государства.