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Масштабный весенний экологический месячник запланировали в Астане

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 18:58 Фото: gov.kz
С 13 апреля по 11 мая в столице пройдет весенний экологический месячник "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города. Каждый житель может внести свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице, сообщает Zakon.kz.

В рамках экологического месячника будет проведена санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров и внутриквартальных территорий, сезонные агротехнические работы по уходу за зелеными насаждениями в парках и скверах, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидация несанкционированных свалок.

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 18:58

Фото: gov.kz

Кроме того, в рамках акции планируется высадить более 270 тыс. зеленых насаждений.

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 18:58

Фото: gov.kz

"Призываем всех представителей предприятий города, ОСИ (КСК), субъектов малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры и другие), учебные заведения, волонтеров и неравнодушных граждан принять участие в экологическом месячнике".Пресс-служба акимата города Астаны
субботник, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 18:58

Фото: gov.kz

Акимат столицы призывает жителей и гостей столицы провести уборку внутриквартальных (придомовых) территорий.

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 18:58

Фото: gov.kz

Важность проведения кампании по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов, а также приведения в порядок дорог отметил в своем обращении глава государства.

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