Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Свыше 115 тыс человек приняли участие в масштабной экоакции в Астане

люди, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 15:53 Фото: акимат Астаны
13 апреля в Астане стартовала масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка", сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Участие в акции приняли свыше 115 тыс. жителей города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, школьники и студенты, ОСИ (КСК) и другие.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 15:53

Фото: акимат Астаны

Акция направлена на проведение работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города. В рамках экоакции в городе проводится: санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 15:53

Фото: акимат Астаны

Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и посадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидация несанкционированных свалок и другие мероприятия.

Каждый житель активно вносит свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми подъездами вышли сделать свой двор чище.

дети, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 15:53

Фото: акимат Астаны

Участие в уборке города сегодня приняло свыше 115 тыс. человек, более 3,5 тыс. предприятий и организаций. Собрано и вывезено на полигон более 1000 тонн мусора, была проведена мойка и ремонт остановочных павильонов, светофорных объектов, подземных и надземных переходов, очищено более 4600 км арычной сети.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 15:53

Фото: акимат Астаны

Напомним, что в стране стартовала республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан". Масштабная экологическая акция продлится пять недель, каждая из которых будет посвящена определенной тематике.

Первая неделя носит название "Таза өлке" - в течение недели жители населенных пунктов, общественники, сотрудники организаций и предприятий будут проводить уборку прилегающих территорий и дворов.

Вторая неделя будет носить название "Киелі мекен" и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников.

С 20 по 27 апреля неделя "Жасыл аймақ" будет посвящена посадке деревьев, побелке насаждений.

Период до 4 мая будет носить название "Өнегелі ұрпақ" и посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых.

В последнюю, пятую неделю под названием "Мөлдір бұлақ" будут очищать от мусора окрестности водоемов – рек и озер.

Читайте также

школа, люди
Школьники Астаны восхитили Казнет
Айсулу Омарова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане
Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: