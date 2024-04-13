Свыше 115 тыс человек приняли участие в масштабной экоакции в Астане

13 апреля в Астане стартовала масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка", сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Участие в акции приняли свыше 115 тыс. жителей города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, школьники и студенты, ОСИ (КСК) и другие.

Фото: акимат Астаны

Акция направлена на проведение работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города. В рамках экоакции в городе проводится: санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Фото: акимат Астаны

Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и посадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидация несанкционированных свалок и другие мероприятия.

Каждый житель активно вносит свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми подъездами вышли сделать свой двор чище.

Фото: акимат Астаны

Участие в уборке города сегодня приняло свыше 115 тыс. человек, более 3,5 тыс. предприятий и организаций. Собрано и вывезено на полигон более 1000 тонн мусора, была проведена мойка и ремонт остановочных павильонов, светофорных объектов, подземных и надземных переходов, очищено более 4600 км арычной сети.

Фото: акимат Астаны

Напомним, что в стране стартовала республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан". Масштабная экологическая акция продлится пять недель, каждая из которых будет посвящена определенной тематике.

Первая неделя носит название "Таза өлке" - в течение недели жители населенных пунктов, общественники, сотрудники организаций и предприятий будут проводить уборку прилегающих территорий и дворов.

Вторая неделя будет носить название "Киелі мекен" и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников.

С 20 по 27 апреля неделя "Жасыл аймақ" будет посвящена посадке деревьев, побелке насаждений.

Период до 4 мая будет носить название "Өнегелі ұрпақ" и посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых.

В последнюю, пятую неделю под названием "Мөлдір бұлақ" будут очищать от мусора окрестности водоемов – рек и озер.