Умер кот из музея Анны Ахматовой

12 апреля умер кот Кеша, который был одним из "талисманов и хранителей" музея Анны Ахматовой в Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Кот прожил в музее 15 лет. Последние годы он сильно болел. Об этом говорится на странице музея в социальной сети ВКонтакте.

"Прошел через серию обследований. К сожалению, результаты МРТ головного мозга были неутешительны, и спасти его не удалось". Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Из сообщения также стало известно, что более полутора десятилетий Кеша жил в Фонтанном доме. Он встречал посетителей, принимал ласку и с достоинством нес бремя всеобщей любви и внимания. Кот не раз становился героем публикаций и сюжетов в СМИ.

Фото: ВКонтакте/akhmatova.museum

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