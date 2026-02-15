Умер легендарный кот-дипломат Палмерстон

На Бермудских островах умер Палмерстон, спасенный кот, ставший главным мышеловом Министерства иностранных дел Великобритании, сообщает Zakon.kz.

О смерти сообщили в его официальном аккаунте в соцсети X.

Palmerston, Diplocat extraordinaire, passed away peacefully on 12 February. "Palmy" was a special member of the Government House team in Bermuda, and a much loved family member. He was a wonderful companion, with a gentle nature, and will be sorely missed. pic.twitter.com/W0V6fRniFj — Palmerston (@DiploMog) February 13, 2026

"Палмерстон, выдающийся дипломат, мирно скончался 12 февраля. "Палми" был особенным членом команды Дома правительства на Бермудских островах и очень любимым членом семьи. Он был замечательным собеседником, обладал мягким характером, и его будет очень не хватать", – говорится в сообщении.

Палмерстон поступил на службу в 2016 году. Его взяли из приюта Battersea Dogs & Cats Home. В течение четырех лет он работал главным мышеловом в британском МИД в Уайтхолле и приобрел широкую известность. В соцсетях за ним следили более 100 тысяч подписчиков.

В 2020 году кот "вышел на пенсию". В шуточном письме на имя сэра Саймона Макдональда он сообщил, что предпочитает более спокойную жизнь и работу из дома после пандемии. В 2025 году в его аккаунте объявили, что Палмерстон вернулся к службе – уже в роли консультанта при губернаторе Бермудских островов.

Кошки десятилетиями считаются частью британской политической традиции. Например, у Уинстон Черчилль был кот по кличке Нельсон. Главным мышеловом Кабинета министров в разное время служил Хамфри, а нынешний "хозяин" Даунинг-стрит – Ларри – занимает этот пост уже 15 лет и считается символом политической преемственности.

