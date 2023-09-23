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15 дней провел в степи потерявшийся житель Акмолинской области

15 дней провел в степи потерявшийся житель Акмолинской области Фото: Zakon.kz
Жителя села Жибек Жолы Акмолинской области объявили в розыск полмесяца назад, когда он ушел из дома и не вернулся. Мужчину нашли живым, все это время он провел в степи и не мог найти дорогу домой, сообщает Zakon.kz.

В полицию 6 сентября с заявлением о пропаже 36-летнего сына обратилась жительница Жибек Жолы Аршалынского района. Женщина рассказала, что накануне мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, при этом они отметила, что он страдает психическим заболеванием. На поиски пропавшего направили полицейских, к ним подключились волонтеры, пишет 716.kz.

Полмесяца не прекращались поиски, которые, в том числе, проводили в Астане, ближайших населенных пунктах и лесных массивах, а также в водоемах. Нашли мужчину в степи, в 20 км от поселка Булаксай.

По предварительным данным, найденный сельчанин все эти дни находился в степи и не мог найти дорогу домой. Его состояние медики оценили, как удовлетворительное.

Ранее в горах Заилийского Алатау в районе пика Советов потерялась 33-летняя женщина. В горный поход она пошла с друзьями, но при восхождении они разминулись. Поиски потерявшейся длились четыре часа.

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Мария Мельникова
Акмолинская область Казахстан
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