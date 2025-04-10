Осторожно, тюльпаны: краснокнижные растения зацвели в Барсакельмесском заповеднике

Удивительное растение из семейства лилейных тюльпанов растет в пустынях Приаралья. Цветок яркий – бывает красный и желтый. Он цветет в апреле-мае, плодоносит в мае-июне, передает Zakon.kz.

Как рассказывает инженер по экологическому просвещению Барсакельмесского государственного заповедника Алма Есенова, этот эндемик рано зацветает. Удивительно красивый на вид, он особенно ценится ботаниками и любителями природы за свою яркую окраску. Назван в честь российского ботаника и исследователя флоры XIX века Ильи Борщова. Он первым описал это растение.

"Его высота бывает от 5 до 10 см, а окраска цветка может быть от огненно-красной до оранжевой и желтой. Цветок полностью раскрывается под солнцем, срывать его нельзя", – говорит Алма Есенова.

Тюльпан Борщова охраняется государством. За сорванное растение можно получить уголовное наказание или многомиллионный штраф.

В 2024 году Zakon.kz писал, что студентка сорвала краснокнижные тюльпаны на поле, расположенном в сельском округе Уялыжар Туркестанской области, записала это на видео и разместила на своей странице.

Еще одно видео с любительницей цветов разлетелось по Казнету 7 апреля 2025 года.