Назван размер выплат ветеранам ВОВ в Жетысуской области

К 79-й годовщине Победы в Жетысуской области ветераны Великой Отечественной войны получат по 1,5 млн тенге. Об этом 17 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе акима региона, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в области проживает четыре участника и инвалида ВОВ.

"Выплаты также получат 96 военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или в связи с пребыванием на фронте при исполнении иных обязанностей военной службы, защиты бывшего Союза ССР в другие периоды, а также 1 лицо начальствующего и рядового состава органов государственной безопасности и органов внутренних дел бывшего Союза ССР, имеющее инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья при исполнении служебных обязанностей либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, или исполнением служебных обязанностей в государствах, в которых велись боевые действия. Им выплатят по 100 тыс. тенге каждому", – сообщили в Управлении координации занятости и социальных программ Жетысуской области.

Также 52 супругам умерших инвалидов ВОВ или лиц, приравненных по льготам к инвалидам ВОВ, не вступивших во второй брак, выплатят по 60 тыс. тенге. Общая сумма составит свыше 3,1 млн тенге.

Лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, проработавшим (прослужившим) не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, выплатят по 60 тыс. тенге. Всего единовременную выплату на общую сумму более 139,9 млн тенге по данной категории получат 2332 жителя региона.

Без внимания к празднику не останутся и 323 ветерана боевых действий на территории других государств (военнослужащие, выполнявшие задачи на таджикско-афганском участке, – 240, в международной миротворческой операции в Ираке – 7, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – 76). Они получат по 150 тыс. тенге единовременной материальной помощи, что всего составит свыше 48,4 млн тенге.

"Всего в 2024 году на выплату единовременной материальной помощи к празднику из местного бюджета предусмотрено 207 190 000 тенге на 2808 человек". Пресс-служба акима Жетысуской области

Кроме того, с начала года в Жетысуской области участникам и инвалидам ВОВ ежемесячно в размере трех месячных расчетных показателей производится выплата компенсации за коммунальные услуги.

"В зависимости от потребностей участники и инвалиды Великой Отечественной войны в первоочередном порядке обеспечиваются различными техническими, вспомогательными, гигиеническими средствами, такими как слуховые аппараты, протезно-ортопедические изделия и прочее. Ветеранам один раз в год бесплатно предоставляется путевка на санаторно-курортное лечение в соответствии с условиями государственных закупок", – сообщил руководитель управления Ермек Мизамбаев.

15 апреля 2024 года стало известно, что в Алматы ветеранам ВОВ выплатят по 2 млн тенге. Подробности здесь.