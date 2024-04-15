В МИД Казахстана высказались об отмене Международного форума в Астане из-за паводков

В Министерстве иностранных дел Казахстана 15 апреля 2024 года прокомментировали отмену Международного форума Астана в связи со сложной паводковой ситуацией в регионах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге отметил, что на международный форум было приглашено значительное количество иностранных высокопоставленных гостей.

"Сейчас мы готовим и рассылаем письма, в которых объясняем всю ситуацию и говорим, что форум возобновит работу в следующем году. Все прекрасно понимают, что происходит. Благодарим наших партнеров за понимание и оценку ситуации", – сказал Айбек Смадияров.

Журналисты уточнили, насколько часто отменяли такие крупные международные мероприятия в стране.

"Я не считал, не знаю. Это нормальное явление, никакого прецедента в этом не вижу. Это рациональное решение главы государства", – добавил Айбек Смадияров.

13 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев сообщил об отмене Международного форума Астана 13-14 июня в связи с масштабными паводками в стране. По словам главы государства, такое решение было принято из соображений экономии финансов для ликвидации последствий разрушительной стихии.