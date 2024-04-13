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Токаев отменил проведение Международного форума в Астане

Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 14:26 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил об отмене проведение Международного форума в Астане 13-14 июня текущего года в связи с масштабными паводками в стране, сообщает Zakon.kz

Такое решение принято из соображений экономии финансов для ликвидации последствий разрушительной стихии.

"В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны мною принято решение отменить проведение Международного форума Астана 13-14 июня этого года", – написал президент на своей странице в X (ранее Twitter).

Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению. 

Международный форум Астана возобновит работу в 2025 году, сообщил президент.

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