Токаев отменил проведение Международного форума в Астане
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил об отмене проведение Международного форума в Астане 13-14 июня текущего года в связи с масштабными паводками в стране, сообщает Zakon.kz
Такое решение принято из соображений экономии финансов для ликвидации последствий разрушительной стихии.
"В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны мною принято решение отменить проведение Международного форума Астана 13-14 июня этого года", – написал президент на своей странице в X (ранее Twitter).
Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению.
Международный форум Астана возобновит работу в 2025 году, сообщил президент.
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