Правительство Казахстана продолжает наращивать силы для борьбы с паводками

Для предотвращения и ликвидации последствий паводков в западных и северных регионах Казахстана правительством мобилизованы необходимые силы и средства, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день в аварийно-спасательных работах в круглосуточном режиме задействованы свыше 34 тыс. человек, более 4 тыс. единиц техники, 890 водооткачивающих и 335 плавательных средств, 19 воздушных судов МЧС, Минобороны, МВД, КНБ, СГО, акиматов и организаций.

"С начала паводков в Западно-Казахстанскую, Атыраускую, Актюбинскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области направлено более 1 тыс. единиц специализированной техники и персонала из Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской и других областей. В настоящее время в пострадавшие регионы направлено еще более 500 единиц спецтехники, которая прибудет в течение двух суток", – говорится в сообщении 16 апреля 2024 года.

На местах проводятся работы по предотвращению подтопления населенных пунктов, расположенных вблизи рек и водоемов. Возводятся защитные сооружения и дамбы, ведется откачка талых вод, производится укладка мешкотары с инертным материалом.

Фото: primeminister.kz

В круглосуточном режиме проводится мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах с помощью аэровизуального обследования и дронов.

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