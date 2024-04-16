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Пострадавшие от паводков казахстанцы по-новому могут подать заявку на получение помощи

Пострадавшие от паводков казахстанцы по-новому могут подать заявку на получение помощи, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 10:57 Фото: gov4c.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК 16 апреля 2024 года рассказали, что пострадавшие от паводков могут подать заявку на получение помощи через смартфон, сообщает Zakon.kz.

Пока пилотный проект по подаче заявки на получение помощи через приложение eGov Mobile запустили для пострадавших от паводков в Акмолинской области.

"Новый функционал разработан Министерством труда и социальной защиты населения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности", – говорится в сообщении.

В Минтруда пояснили, что для подачи заявки необходимо:

  • авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile;
  • найти на главной странице услугу "Новый опрос по пострадавшим от паводков";
  • в открывшемся окне указать все требуемые данные и информацию о пострадавших, в том числе банковский счет, контактный телефон, адрес происшествия, наличие или отсутствие временного жилья и пострадавшего имущества, описание нанесенного ущерба;
  • после заполнения всех данных опросник подписать при помощи ЭЦП.
"Через автоматическую информационную систему "Социальная помощь" заявка поступает в местные исполнительные органы (МИО) по району происшествия. По обработанным заявкам будет проводиться выездная оценка пострадавшего имущества и оказываться необходимая поддержка. Контроль за проведением оценки будет фиксироваться при помощи фото- и видеосъемки, а также геофиксации через специальное мобильное приложение FSM Social".Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве считают, что внедренный механизм позволит полностью контролировать и мониторить процесс оказания помощи при чрезвычайных ситуациях с оцифровкой всех сведений.

"Напоминаем о важности использования только официального приложения eGov Mobile во избежание получения личных данных третьими лицами", – добавили в пресс-службе Минтруда.

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