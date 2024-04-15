Как Западно-Казахстанская область готовится к большой воде

По поручению правительства мобилизованы все силы и средства для того, чтобы отвести большую воду от населенных пунктов и минимизировать ущерб от паводка в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, в Западно-Казахстанской области принимаются меры по недопущению масштабных подтоплений. Группировка сил, сконцентрированных в регионе для проведения противопаводковых работ, превысила 6,3 тыс. человек.

"В области задействовано свыше 1 тыс. сотрудников МЧС, более 700 военнослужащих Нацгвардии, 600 – Минобороны. К работам привлечены участники волонтерских организаций. 1,5 тыс. единиц техники задействовано, из которых 790 единиц прибыли в ЗКО из других регионов страны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевая задача – защитить жителей населенных пунктов и их дома от подтоплений. Вдоль русел рек Жайык, Чаган, Деркул ведутся берегоукрепительные работы. Так, проведена укладка порядка 700 тыс. мешкотар и 3 710 тыс. тонн инертного материала. Земляные валы будут увеличены до 4-5 метров.

В Уральске в настоящее время открыты оперативно-эвакуационные пункты, в регионе работает "Горячая линия" – на нее поступило уже 512 звонков.

15 апреля в "Казгидромете" рассказали, где в Казахстане ожидается подъем уровня воды в ближайшие дни.



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