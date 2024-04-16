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В ДУМК рассказали, какие банковские и дисконтные карты разрешено использовать верующим

В ДУМК рассказали, какие банковские и дисконтные карты разрешено использовать верующим, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 15:54 Фото: pixabay
Совет улемов Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) опубликовал разъяснения касательно использования кредитных карт и кешбэка, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 16 апреля 2024 года сначала приводятся обозначения таких терминов, как кешбэк, дебетовая, кредитная, бонусная и дисконтная карты.

После совет опубликовал принятое решение.

Согласно нему, разрешается использование дебетовой карты и полученного через нее кешбэка.

Кроме того, запрещено использование кредитной карты и кешбэка с нее.

"Разрешается использовать только в случаях крайней необходимости, если кредит взят без процентов и обязательно выплачивается в срок. Однако полученный от него кешбэк следует использовать на благотворительность".Пресс-служба ДУМК

Использовать вознаграждения по бонусной карте можно, но при соблюдении следующих условий:

  • платежные карты должны соответствовать требованиям шариата;
  • полученный бонус должен быть использован на не запрещенные шариатом вещи;
  • отсутствие комиссии с клиента в обмен на бонус;
  • предоставление бонуса в подарок;
  • цена на товар не должна быть завышена из-за бонуса.

В заключении сказано, что разрешается пользоваться дисконтной картой, если данная карта была предоставлена бесплатно.

10 апреля 2024 года, когда казахстанцы отмечали Ораза айт, Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) показало кадры из главной мечети страны.

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