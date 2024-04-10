ДУМК показало, сколько человек пришло на айт-намаз в главную мечеть Казахстана
Фото: muftyat.kz
10 апреля 2024 года казахстанцы отмечали Ораза айт, которым традиционно заканчивается священный месяц Рамазан. С раннего утра они отправились в мечети, чтобы совершить Айт-намаз. Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) показало кадры из главной мечети страны, сообщает Zakon.kz.
Вместе с мусульманами, которые пришли в главную республиканскую мечеть, праздничную молитву совершил председатель ДУМК, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.
Фото: muftyat.kz
Судя по кадрам, которыми поделилось ДУМК, на Айт-намаз в главную мечеть Казахстана пришли несколько сотен человек.
Фото: muftyat.kz
После праздничной молитвы верховный муфтий поздравил всех праздником Ораза айт и выступил с речью.
"В исламе целью каждой молитвы является приближение мусульманина ко Всевышнему. Точно так же пост в месяц Рамазан воспитывает человека к благочестию... Чтобы выполнить главную цель Рамазана, наш образ жизни и повседневные привычки не должны меняться даже после этого месяца. Не зря говорят, что "настоящий Рамазан начинается после окончания поста". Даже если мы не воздерживаемся от еды, мы должны избегать различных грехов и вредных привычек".Наурызбай кажы Таганулы
Фото: muftyat.kz
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с завершением священного месяца Рамазан. Подробности по ссылке.
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