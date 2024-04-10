ДУМК показало, сколько человек пришло на айт-намаз в главную мечеть Казахстана

Фото: muftyat.kz

10 апреля 2024 года казахстанцы отмечали Ораза айт, которым традиционно заканчивается священный месяц Рамазан. С раннего утра они отправились в мечети, чтобы совершить Айт-намаз. Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) показало кадры из главной мечети страны, сообщает Zakon.kz.

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