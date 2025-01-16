#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
529.7
545.96
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
529.7
545.96
5.17
Общество

В ДУМК сделали заявление по квадроберам

ДУМК, шариат, ислам, квадроберы, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 13:44 Фото: wikimedia
Духовное управление мусульман (ДУМК) Казахстана 16 января 2025 года опубликовало заявление по поводу квадроберов, сообщает Zakon.kz.

В ДУМК напомнили, что квадроберы – это те, "кто, надевая маски, хвосты и уши, изображающие внешний вид (образ) животного, подражают действиям и повадкам животных и ведут образ жизни, как воображаемые животные".

"Всевышний Аллах дал человеку разум и сознание, возвысил его, выделив из других творений, и создал в самом прекрасном облике. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: "Мы почтили потомков Адама, позволили им передвигаться на суше и на море, наделили их благами и даровали им большое преимущество над многими, которых Мы сотворили". В следующем аяте сказано: "Мы создали человека в наилучшем образе", – говорится в заявлении совета Улемов ДУМК.

Из этих аятов следует, что уподобление человека животному, опускание до его уровня, хождение на четвереньках считается не возвышением, а унижением себя.

"Даже простое подражание женщины мужчине, а мужчины женщине запрещено в нашем шариате. Поэтому намеренное подражание повадкам, свойственным животным (лай собак, рев ослов и т.д.), хождение на четвереньках, поедание их пищи, совершение их действий является изменением творения Аллаха Всевышнего. Сравнение же героя со львом, хитреца с лисой, терпеливого с верблюдом, а также театральные постановки, игры для детей и т.п. не относятся к "квадроберству", то есть к уподоблению человека животному", – рассуждают в ДУМК. 

Исходя из этого, там приняли решение: "Квадроберство, то есть опускание до уровня животных, подражание их голосам и действиям строго запрещается шариатом".

Отметим, что в Узбекистане решили кардинально бороться с квадроберством: с конца 2024 года там решили штрафовать родителей таких детей. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Офицер Нацгвардии спас жизнь девушке
Общество
13:02, Сегодня
Офицер Нацгвардии спас жизнь девушке
В Алматы открыли памятник Ермеку Серкебаеву
Общество
12:47, Сегодня
В Алматы открыли памятник Ермеку Серкебаеву
Рецидивист убил женщину, его сожительница помогла сжечь тело
Общество
12:43, Сегодня
Рецидивист убил женщину, его сожительница помогла сжечь тело
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: