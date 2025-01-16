В ДУМК сделали заявление по квадроберам

Духовное управление мусульман (ДУМК) Казахстана 16 января 2025 года опубликовало заявление по поводу квадроберов, сообщает Zakon.kz.

В ДУМК напомнили, что квадроберы – это те, "кто, надевая маски, хвосты и уши, изображающие внешний вид (образ) животного, подражают действиям и повадкам животных и ведут образ жизни, как воображаемые животные".

"Всевышний Аллах дал человеку разум и сознание, возвысил его, выделив из других творений, и создал в самом прекрасном облике. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: "Мы почтили потомков Адама, позволили им передвигаться на суше и на море, наделили их благами и даровали им большое преимущество над многими, которых Мы сотворили". В следующем аяте сказано: "Мы создали человека в наилучшем образе", – говорится в заявлении совета Улемов ДУМК.

Из этих аятов следует, что уподобление человека животному, опускание до его уровня, хождение на четвереньках считается не возвышением, а унижением себя.

"Даже простое подражание женщины мужчине, а мужчины женщине запрещено в нашем шариате. Поэтому намеренное подражание повадкам, свойственным животным (лай собак, рев ослов и т.д.), хождение на четвереньках, поедание их пищи, совершение их действий является изменением творения Аллаха Всевышнего. Сравнение же героя со львом, хитреца с лисой, терпеливого с верблюдом, а также театральные постановки, игры для детей и т.п. не относятся к "квадроберству", то есть к уподоблению человека животному", – рассуждают в ДУМК.

Исходя из этого, там приняли решение: "Квадроберство, то есть опускание до уровня животных, подражание их голосам и действиям строго запрещается шариатом".

Отметим, что в Узбекистане решили кардинально бороться с квадроберством: с конца 2024 года там решили штрафовать родителей таких детей.