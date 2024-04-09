В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ

Полиция начала проверки в крупных торговых центрах Алматы. Об этом 9 апреля 2024 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе городской полиции.

По данным стражей порядка, после окончания моратория на проверки МСБ возобновлена плановая инспекция состояния антитеррористической защищенности уязвимых в террористическом отношении объектов, в том числе крупных ТРЦ, культовых объектов и объектов общественного питания.

"Профильным подразделением полиции на постоянной основе осуществляется работа в сфере организации контроля за антитеррористической защищенностью объектов, уязвимых в террористическом отношении, а также проводится разъяснительная работа с их руководителями и собственниками. Созданы специальные рабочие группы, которые проверят уязвимые в террористическом отношении объекты на предмет соответствия их инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности предъявляемым требованиям законодательства в сфере противодействия терроризму". Замначальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов

Также сказано, что уже проверен один из крупнейших центров. В частности, объектом инспекции стали системы видеонаблюдения центра, механизм реагирования на внештатные ситуации и эффективность "тревожных кнопок".

"Каждый сотрудник должен знать алгоритм действия при возникновении террористической угрозы. К примеру, при обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается прикасаться к нему, перемещать, накрывать чем-либо и другие действия. Для этого необходимо сигнализировать в соответствующие службы города. Директорам торговых объектов напомнили, что за невыполнение требований антитеррористической защиты объектов предусмотрена административная ответственность". Куатбек Науатов

5 апреля 2024 года сообщалось, что в Алматы проходят рейды по проверке токсичности и дымности выхлопных газов автомобилей. Для проверок привлечены передвижная экологическая лаборатория и три передвижных экологических поста.