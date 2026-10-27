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Происшествия

"Подглядывал и снимал женщин в туалете": чем закончился скандал в ТРЦ Атырау

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 21:11 Фото: pixabay
Стали известны новые подробности инцидента в одном из торгово-развлекательных центров Атырау. Полиция наказала 21-летнего парня, которого посетительницы женского туалета заподозрили в подглядывании и скрытой съемке, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции региона, задержанным оказался Мейрамбек Жанболатулы. После обращения одной из посетительниц правоохранители оперативно установили его личность и доставили в управление полиции.

Действия мужчины квалифицировали как нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.

"Находясь в общественном месте, мужчина проявил явное неуважение к окружающим, допустив противоправное поведение. В отношении Жанболатулы Мейрамбека возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства", – сообщили 27 октября 2026 года Zakon.kz в ДП Атырауской области.

Как отметили в ведомстве, до суда нарушитель находился в камере для административно задержанных. Затем материалы дела передали на рассмотрение суду.

"По решению суда он привлечен к административной ответственности в виде штрафа", – добавили в ведомстве.

О происшествии стало известно на выходных. По словам очевидиц, одна из посетительниц женского туалета торгового центра заметила, что из соседней кабинки сверху за ней наблюдает молодой человек. Женщина подняла шум, но парень заперся внутри и отказался выходить.

Очевидицы рассказали, что парень не только подглядывал, но и скрыто снимал женщин на телефон – в его галерее якобы обнаружили соответствующие кадры. Сам задержанный все обвинения отрицал и требовал доказательств.

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Канат Болысбек
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